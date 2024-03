Fiorentina | “Grazie a Lega Serie A | Atalanta e FIGC per la vicinanza e la sensibilità dimostrata”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “La Famiglia Barone, la Famiglia Commisso e tutta la, in questo momento di profondo dolore, desiderano ringraziare laA, l’e la F.I.G.C. per lae lanei confronti della società Viola e del Direttore Generale Joe Barone”. Queste le parole pubblicate dallain una nota ufficiale all’indomani del malore accusato dal proprio dirigente e che ha portato al rinvio della sfida contro l’. SportFace.

Altra nota del club viola: “Grazie a Lega, Atalanta e Figc” - La Fiorentina, tramite un’altra nota ufficiale nel pomeriggio, ha ringraziato, tra le altre, anche l’Atalanta per sensibilità e vicinanza mostrate a margine del grave malore che ha colto ieri il dg vi ...calcioatalanta

ACF, La nota: "Grazie a Lega, Atalanta e alla FIGC" - La Fiorentina ha diramato una nota via social per ringraziare la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC in merito a quanto accaduto ieri a poche ore dalla partita di Serie A poi rimandata a data da ...firenzeviola

ACF, La nota: "Grazie a Lega, Atalanta e FIGC" - La Fiorentina ha diramato una nota via social per ringraziare la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC in merito a quanto accaduto ieri a poche ore dalla partita di Serie A poi rimandata a data da ...firenzeviola