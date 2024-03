Fiorentina | Commisso rientra mercoledì in Italia per far visita a Joe Barone

E' stato operato al cuore, Joe Barone , dg della Fiorentina , al San Raffaele di Milano. E' in condizioni critiche ma stabili. Era arrivato in serio pericolo di vita, nel pomeriggio di domenica 17 ... (firenzepost)

Joe Barone, la Fiorentina: «Tenuto in vita dalle macchine, condizioni sono critiche. Ogni previsione è fuori luogo» - Sono ancora molto gravi le condizioni del direttore generale della Fiorentina Joe Barone colpito da un attacco cardiaco ieri poche ore prima della partita con l'Atalanta a Bergamo e ricoverato ...corriereadriatico

Fiorentina: mercoledì Commisso a Milano per far visita a Barone - il presidente della Fiorentina ha dunque deciso di anticipare il suo arrivo in Italia proprio per la grave situazione di salute del direttore generale del club cui è legato da un rapporto di amicizia ...ansa