E' stato operato al cuore, Joe Barone , dg della Fiorentina , al San Raffaele di Milano. E' in condizioni critiche ma stabili. Era arrivato in serio pericolo di vita, nel pomeriggio di domenica 17 ... (firenzepost)

Fiorentina, Commisso pronto a tornare in Italia per Barone Cosa filtra dal San Raffaele di Milano - La notizia del grave malore che ha colpito il dg della Fiorentina Joe Barone ha tremendamente scosso il mondo del calcio. Colpito da un infarto mentre si trovava.calciomercato

Fiorentina: Joe Barone operato al cuore. Sussurri sull’arrivo di Commisso al suo capezzale - MILANO – E’ stato operato al cuore, Joe Barone, dg della Fiorentina, al San Raffaele di Milano ... A quanto si sussurra, anche il presidente, Rocco Commisso, sarebbe intenzionato a partire per ...firenzepost

Corriere Fiorentino apre stamattina: "In ansia per Barone" - "In asia per Barone". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere Fiorentino. Malore in ritiro per il dg della Fiorentina. La corsa al San ...torinogranata