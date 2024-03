Fiorentina | Barone è grave Castellacci | 'La fortuna è che sia stato soccorso subito'

(Di lunedì 18 marzo 2024) Le condizioni del DG dellaJoecontinuano a tenere in apprensione tutto il mondo viola e quello del calcio in generale....

LAZIO, Su Barone "Seguiamo con trepidazione evoluzione" - Arriva pure il comunicato della Lazio che, a proposito della situazione che sta coinvolgendo lo stato di salute del dg viola Joe Barone, si è così espressa: "La S.S.Lazio ...firenzeviola

Serie A, il punto. A fine turno cresce il rammarico del Cagliari per non aver fatto punti a Monza - Delle 8 contendenti alla salvezza, con solo la matematica che tiene conto della Salernitana, ha vinto solo il Lecce ...calciocasteddu

Francini (Figc): "Barone lotta per la vita, non disputare partita e' stato un gesto umano" - "Finalmente ci si sta calando verso un atteggiamento umano dell'industria calcio. Non disputare la partita ieri e' stato un bel gesto, un ...sportmediaset.mediaset