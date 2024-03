Fiorello impietoso con la sinistra | Non c' è più campo | psicodramma lucano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Basilicata sembra diventata il centro del mondo, almeno in politica. Nell'ultima puntata di VivaRai2!, lunedì 18 marzo, le prossime elezioni regionali sono protagoniste nella rassegna stampa di, Biggio, e Casciari. Il centrosarà rappresentato non più dall'oculista Domenico Lacerenza ma da Piero Marrese: "Il nuovo candidato lo hanno scritto a matita, così nel caso lo possono cancellare - ironizza-. Amici del centro, vi vogliamo bene ma siete gli unici a farvi opposizione da soli. Tra l'altro il candidato l'hanno trovato con un avviso sul giornale, hanno scritto 'AAA cercasi persona seria e qualificata... necessario diploma di scuola media superiore, preferibile ma non obbligatorio un orientamento politico di'. Ma non finisce qui, c'è il caso di Carlo ...