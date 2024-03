Fini | Io estraneo | fiducia in giustizia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 16.20 "Era scontato che la pubblica accusa chiedesse per me la condanna". E' il commento di Gianfranco, ex leader di An, alla richiesta della Procura di Roma nel processo per l'acquisto della casa a Montecarlo. "Continuo ad averenellain ragione della mia completa estraneità",dice.L'accusa ha chiesto 8 anni per lui,imputato con la compagna Elisabetta Tulliani,il fratello e il padre di lei per l'acquisto di una casa a Montecarlo per 300 mila euro nel 2008, poi rivenduto a oltre un milione.