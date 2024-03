Finale Coppa Italia Serie C | diffidati Padova-Catania | chi salta il ritorno in caso di ammonizione

Padova-Catania , la finalissima d'andata della Coppa Italia Serie C, prenderà il via martedì sera 19 marzo 2024 alle ore 20.00... (calciomercato)

Le parole del direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli alla vigilia della prima gara della finalissima di Coppa Italia di serie C (itasportpress)

Archiviata la tappa di Montafon, è tutto pronto per il gran finale della Coppa del Mondo di Snowboardcross. L’appuntamento è in Canada, a Mont-Sainte-Anne, con le ultime due prove in programma ... (sportface)