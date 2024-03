Figli di divorziati | l’istruzione dei genitori determina il loro successo Studio scientifico | “Non è per tutti uguale”

La società italiana cambia in continuazione, lo ha fatto anche negli ultimi anni, nonostante mai come in questo periodo appaia immobile, attanagliata dal declino demografico e da una staticità che ... (linkiesta)

Matrimonio a prima vista Italia – piccolo Grande cult televisivo – arriva stasera in chiaro su Real Time alle 21.20 con una nuova stagione . Il dating show è di nuovo pronto a far sognare tutti ... (iodonna)

David Guetta di nuovo papà, è nato il Figlio con la compagna Jessica Ledon: “Benvenuto Cyan” - David Guetta è diventato papà: è nato il piccolo Cyan, il primo Figlio con la compagna Jessica Ledon, a cui è legato da circa 10 anni ...fanpage

Amedeo Pagani: età, Figli e lavoro del marito di Barbara Alberti - Amedeo Pagani ha dedicato la sua esistenza all’arte e allo spettacolo, avvicinandosi al cinema d’autore e instaurando un legame sentimentale con la sua amata moglie, la drammaturga Barbara Alberti. Il ...tag24

Simona Ventura, chi è la showgirl oggi a Domenica In: lavorava come contabile, ha partecipato a Miss Universo, ha una Figlia adottiva - E' una delle conduttrici più popolari della tv. In attesa di vederla ospite nel salotto di Domenica in, condotto da Maria Venier ecco qualche curiosità su Simona ...ilmessaggero