Fiere | Piacenza si prepara alle Giornate del Calcestruzzo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 mar.(Adnkronos) – Difendere ilmade in Italy dalla concorrenza sleale dei Paesi extra-Ue. Sarà questo uno dei temi portanti della quinta edizione del GIC, leItaliane del– Italian Concrete Days, l?unica mostra-convegno italiana dedicatamacchine,attrezzature etecnologie per la filiera del, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti,pavimentazioni continue e ai massetti, in programma nei padiglioni delExpo dal 18 al 20 Aprile 2024.Dopo un 2022 che ha visto una contrazione dei consumi del 7,5% e un 2023 chiuso con valori negativi, per il 2024 la ...