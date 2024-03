Fiera di San Giuseppe Affluenza da record fra migliaia di oggetti e panini alla porchetta

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Spezia, 18 marzo 2024 – Quale sarà l’oggetto più venduto delladi San2024? Con un’, all’insegna del ‘magarimattina del primo giorno c’è meno caos’, è partita ieri alle 8 l’avventura di questa nuova edizione del tradizionale mercato dedicatofesta del patrono della nostra città, che si chiuderà domani. I banchi, oltre 600, offrono davvero di tutto. E già dalle 9.30 si camminava a rilento per tutte le vie interessate dall’evento, sia sulla passeggiata a mare, che nella zona limitrofa ai giardini. Una gran voglia di uscire, con il meteo che è vero, non ha garantito il sole, ma almeno temperatura adeguatamente mite e neanche una goccia di pioggia sì. Dunque, oggi, così come domani, ci sarà ancora la possibilità di acquistare (o semplicemente ...

Tempo di lettura: 2 minuti oltre 200 espositori alla fiera di San Giuseppe, in programma in città fino a martedì 19 marzo prossimo. Aperta la tradizionale kermesse fieristica che ogni anno si svolge ... (anteprima24)

Bancarelle piene di leccornie e articoli di ogni tipo, il luna park per i più piccoli, gli stand delle associazioni e l’area agro-zootecnica. Querceta fa il conto alla rovescia e non vede l’ora di ... (lanazione)

Fiera di San Giuseppe, Trento invasa da 100.000 persone - Quasi un contraltare al vertice G7 sull’intelligenza artificiale che aveva svuotato la città. La Fiera di San Giuseppe 2024 ha avuto un’affluenza di 100.000 persone che hanno invaso la città e visitat ...ladigetto

