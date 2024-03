Fiat 500 con motori termici costruita a Mirafiori? I vertici Stellantis stanno valutando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Altro che produzione convertita alle auto elettriche: apotrebbe presto tornare sulle linee di montaggio l’inossidabile500 col motore a benzina, seppur elettrificato con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Quest’ultima è attualmente prodotta in Polonia (a Thychy), ma potrebbe essere spostata nello stabilimento torinese, in forte difficoltà: sono oltre 3 mila gli operai in cassa integrazione almeno fino al prossimo 20 aprile. Perciò, per dare uno scossone all’impianto,starebbe pensando di fabbricare la 500 termica in Italia, al ritmo di 175 mila pezzi all’anno, facendo pure l’occhiolino al governo italiano, che punta a riportare la produzione di veicoli in Italia a quota un milione all’anno (di cui almeno 200 mila sfornate a Torino). E la500 elettrica? Ferma al palo, con numeri di ...