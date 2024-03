Fezzanese | scatto verso la salvezza Chieri battuto | play-out più lontani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024): Salvalaggio, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santeramo (76’ Guelfi), Cecchetti, Banti, Cantatore, Mariotti (74’ Scieuzo), Baudi, Fiori (87’ Lazzoni). A disp. Gaggini, Zarrouki, Giampieri, Beccarelli, Scarlino, Bracco. All. Rolla.: Faccioli, Moretti, Croce (67’ Bellocchio), Da Silva, Catarino, Noia, Diouf, Bacchin (82’ Massaro), Capra (67’ Sussetto), Valentini (46’ Milosevic), Gasparoni. A disp. Virano, Balan, Vono, Castagna, Ciociola. All. Mistico. Arbitro: Ferrara di Roma 2 (assistenti Marchesin di Rovigo e Macchia di Moliterno). Marcatori: 3’ Diouf (rig.), 7’ Mariotti, 21’ Gabelli (rig.), 61’ Fiori. Note: espulso al 73’ Milosevic. SARZANA – Grande prova di carattere e personalità dellache vince 3-1 in rimonta al ‘Miro Luperi’ di Sarzana ...