Festa del papà | data e tradizioni

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 – Ladelomaggia i padri e il loro ruolo nell’ambito della famiglia e della società. La ricorrenza viene osservata un po’ in tutto il mondo, ma non è detto che si festeggi ovunque nella stessa giornata. In Italia, come in altri Paesi, cade il 19 marzo, San Giuseppe. Perché il 19 marzo Secondo la tradizione, il 19 marzo coincide con il giorno dedicato a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, in base alle credenze, morto all’età di 111 anni in questo giorno. Succede anche in altri Paesi di stampo cattolico, per esempio: Andorra Belgio Bolivia Croazia Honduras Liechtenstein Mozambico Portogallo Spagna Svizzera. Altre date Ci sono Paesi all’estero in cui ladelsi celebra invece la terza domenica di giugno: Francia Paesi Bassi Regno Unito Irlanda Ungheria Perù Giappone ...