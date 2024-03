Festa del papà | bene ma non benissimo Al congedo di paternità rinunciano 27 uomini su 100 | perché?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) La buona notizia è che il numero degliche usufruisce deldiè più che triplicato nell’arco di una decina d’anni. Quella cattiva è che resta un forte squilibrio di genere tra i genitori nella cura dei figli, che si traduce in carriere interrotte per le mamme e difficoltà nel reinserirsi nel mondo del lavoro. Anche se un cambiamento, pur a piccoli passi, è in atto. La Lombardia, secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto di Save the Children diffuso ieri, è sopra la media nazionale per la percentuale di neoche usufruiscono della misura che attualmente garantisce 10 giorni obbligatori e uno facoltativo ed è fruibile tra i due mesi precedenti e i 5 successivi al parto. Tutte le province lombarde sono sopra la media nazionale del 64,02%. I territori più evoluti - anche nella classifica ...