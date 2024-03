Ferrara | sequestrate oltre tre tonnellate di vongole illegali

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Un fatto incredibile che è stato scoperto nei giorni scorsi, durante l’attività di vigilanza costiera, una pattuglia della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna. I militari hanno individuato un furgone, avente targa portoghese, che stava procedendo a scaricareall’interno di una cooperativa di pesca in località Lido degli Estensi (). A bordo dell’automezzo i militari hanno trovato e sequestrato circa tremiladuecento chili diveraci. Queste erano destinate alla vendita sul territorio nazionale e risultate, all’esito degli accertamenti eseguiti, prive della necessaria etichettatura idonea a identificare il prodotto e tracciarne la provenienza. Granchio blu, l’appello all’Europa: "Subito i ristori per i danni subiti" Le ...

