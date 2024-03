“Fermateli” Grande Fratello | scatta la rissa in bagno e la regia corre subito ai ripari

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nel giro di un paio di settimane Alessio Falsone è diventato il protagonista assoluto del. Ma non sempre in positivo, visti i fatti delle ultime ore. Intanto una brutta lite con Anita, con cui ha una relazione ormai. Erano in giardino e stavano parlando della loro situazione quando lei gli ha fatto notare i suoi “modi veramente bruschi. Tu non ti rendi conto ma anche a letto ci sono delle volte in cui uno parla e tu dici “Sì, sì va bene dai” e te ne vai. Ma nessuno ti hai mai detto che rispondi male? Tu hai dei modi del ca***”. Ma Alessio, in tutta risposta, ha detto: “Ma puntualmente quando? Io non ho proprio voglia di discutere per questo me ne vado”. “Guarda, se fai così fuori, ti lascio dopo due settimane”, la replica di lei, con il pubblico social convinto che dureranno ancora meno fuori dalla casa. Modi bruschi anche con gli ...