Ferguson Bologna | la Juve lo corteggia e Sartori pensa di trattenerlo | il piano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il futuro dialè tutto da scrivere: lalomavuolee studia unIl futuro dialè tutto da scrivere: lalomavuolee studia un. I bianconerino di prenderlo abbassando la quotazione e inserendo delle contropartite che vanno da Barrenechea a Miretti oppure Iling Junior. Il prezzo si aggira sui 30 milioni di euro. Le chiavi dei rossoblù perpossono essere due: la qualificazione in Champions e un rinnovo di contratto con adeguamento.

Il Napoli punta a rinforzare la rosa con due giovani promesse del Bologna : il centrocampista Lewis Ferguson e il terzino Riccardo Calafiori. Il Napoli guarda con interesse in casa Bologna per ... (napolipiu)

Il centrocampista scozzese ha una valutazione attorno ai 30 milioni LONDRA (INGHILTERRA) - In Italia i grandi club hanno messo da tempo gli occhi su di lui ma nemmeno in Premier League è sfuggita ... (ilgiornaleditalia)

Un Bologna… nazionale: tutti i giocatori impegnati nella sosta - Gli altri che sono partiti o che lasceranno Bologna in queste ore sono Skorupski, Posch, Lucumi, Kristiansen, Ferguson, Aebischer, Freuler, Ndoye, El Azzouzi, Castro, Urbanski e Ilic. Per Motta quindi ...calciostyle

Fiato sospeso Juventus: lampo dalla Premier per il pupillo di Giuntoli - Sempre più convinto dalla crescita vertiginosa di Koopmeiners, Giuntoli ha cominciato a scandagliare il terreno anche per Ferguson. Per il centrocampista del Bologna, però, si potrebbero creare i ...calciomercato

Bologna da Champions, così Thiago Motta impone il suo calcio all’uncinetto - A Empoli la terza vittoria in trasferta consecutiva, settima nelle ultime otto. Ancora una volta ottenuta nel finale ...bologna.repubblica