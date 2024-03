Femminicidio Carol Maltesi | i giudici di Milano | “Uccisa perché donna”

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 18 marzo 2024)è stata "per un costante filo rosso, quasi un denominatore comune di delitti omologhi e della stessa indole:non era un uomo ma una". Si sono espressi così idella Corte d’Assise d’appello dinelle motivazioni pubblicate oggi che hanno portato, lo scorso 21 febbraio, alla condanna all’ergastolo per Davide Fontana. L’uomo, accusato di aver ucciso la 26enne a Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022, era stato condannato a 30 in primo grado. Nel processo di appello ihanno riconosciuto la “barbarie” e le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, condannando Fontana all’ergastolo. La, spiegano i, è stata punita con "intento vendicativo" ...