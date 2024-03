Femminicidio al Quadraro | uccisa davanti la figlia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) La sera del 16 marzo, in un appartamento in zona, una donna di 37 anni, Li Xuemei e? stataa coltellate dal marito Yu Yang dopo una lite,ladi 5 anni. Un urlo prima della fine fatale, ha allarmato gli inquilini del palazzo che hanno chiamato le autorita?. All’arrivo della polizia e dell’ambulanza non c’era piu? niente da fare; il corpo della donna e? stato trovato al terzo piano del palazzo in camera da letto, con il torace squarciato dal coltello che e? stato trovato affianco alla vittima. Nella cameretta affianco si trovava ladi 5 anni, impaurita e singhiozzante accovacciata nell’angolo del muro. Due ragazze studentesse, entrambe originarie della Repubblica Popolare cinese, avrebbero assistito a parte delperche? vivevano nello ...