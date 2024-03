Fedez a rischio querela | arriva la diffida per Muschio Selvaggio | guai sulla penultima puntata – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Altro lavoro per gli avvocati diin vista delladi. Non bastava la lite con l’ex socio Luis Salproprietà del podcast, ora il rapper annuncia di aver ricevuto anche una, ma non specifica da chi. In una storia su Instagram,racconta: «Non potevamo che chiuder sin belle con una bella. Questaci è costata una, giusta, giustissima perché uno quando se lo merita lo deve dire». Ladel podcast condotto con Mr Marra è dedicata a due casi molto noti di true crime, ovvero quello del serial killer Zodiac e quello del mostro di Firenze. Nellacon Valeria Vecchione e Daniele ...