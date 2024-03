Federica Carta | «Ragazzi | non bisogna arrendersi mai»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Canto da sempre! Ma la passione e il talento da soli non bastano a raggiungere il successo. Certo, ci vuole fortuna, ma quella più grande è la famiglia. Senza il suo sostegno diventa tutto più difficile”.ha partecipato al talent TV Amici di Maria De Filippi quando aveva 17 anni e, mentre frequentava il quarto anno all’alberghiero, tra sughi dimenticati e sale mancato, fremeva nella speranza di superare “quel provino”. Cercava di spiegare ai cuochi che le insegnavano a cucinare di non arrabbiarsi se non riusciva a fare una buona minestra e di pazientare nell’attesa di quel risultato che avrebbe fatto esplodere il suo talento. E mentre il manager la pungolava a partecipare ai concorsi, ogni volta che succedeva di perdere,ci riprovava senza mai. “Sono una persona insicura, ma sul mio ...