Fdi | Perissa-Milani per congresso Roma | ufficializzate le candidature**

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 mar. (Adnkronos) - Sarà corsa a due, almeno al momento, per ildidi Fdi che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo: Massimo(ex coordinatoreno di Fdi ed esponente dei 'Gabbiani' di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera) e di Marco('area' Lollobrigida). Le candidature sono statestasera sul sito di Fdi.

Fratelli coltelli: a Roma scontro fra il meloniano Perissa e il rampelliano Milani - Salta la mediazione in vista dell'appuntamento del fine settimana. Nessuno è contro Giorgia, è il concetto che viene rilanciato, ma il punto è la gestione locale del partito ...ilfoglio

FdI, ufficializzati i candidati alla presidenza della federazione romana: è sfida Perissa-Milani - Non è stata dunque trovata, almeno per il momento, una candidatura unitaria per evitare la «conta» interna. I nomi sono stati ufficializzati su sito di Fratelli d'Italia ...roma.corriere

Congresso Fdi a Roma, Rampelli: “Nessuna spaccatura, lavoriamo ancora per una soluzione condivisa” - L'intervista di Fabio Rampelli con Fanpage.it, dopo la formalizzazione che al congresso di Fratelli d'Italia a Roma non ci sarà un candidato unico ...fanpage