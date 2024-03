Fatale – Doppio inganno | la recensione | sfiorando il guilty pleasure con Hilary Swank

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ladi: a tratti divertente da seguire, e sicuramente capace di intrattenere, il film di Deon Taylor è un thriller che vorrebbe essere torbido, rivelandosi invece innocuo. In streaming su Netflix. Giro largo, larghissimo, quello che ha fatto il film di Deon Taylor. Girato addirittura nel 2018, è stato distribuito distrattamente in on-demand solo nel 2020, dopo diversi slittamenti dovuti alle restrizioni da Covid. Quattro anni dopo, eccolo rispuntare, venendo acchiappato da Netflix che lo inserisce in catalogo. E lo distribuisce con cognizione di causa. Il motivo? Pur non essendo un film original,sembra seguire pedissequamente lo schema dei titoli Netflix che si rincorrono nella top 10. Una trama fintamente ...