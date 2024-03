“Fame come arma di guerra” Crisi tra l' Ue e Israele | cimitero a cielo aperto

(Di lunedì 18 marzo 2024) “A Gaza laè usatadi. Sì, laè usatadi, diciamolo. E non è una questione di mancanza di fornitura sufficiente. Abbiamo diversi mesi di cibo fermi nel lato egiziano”. È durissimo nel suo intervento l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, presentatosi davanti al pubblico del Forum umanitario europeo. “A Gaza - ha proseguito l'esponente di Bruxelles - siamo in uno stato di carestia che colpisce migliaia di persone. Il cancelliere Olaf Scholz ha detto al primo ministro Benjamin Netanyahu che non possiamo stare a guardare i palestinesi morire di. Quindi, cosa facciamo? Questa carestia non è un disastro naturale, non è un terremoto o un'alluvione, è ...

(Agenzia Vista) Usa, 13 marzo 2024 "La fame viene usata come arma di guerra ", le parole di Borrell , Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Usa, 13 marzo 2024 "La fame viene usata come arma di guerra ", le parole di Borrell , Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di ... (iltempo)

Cuba, si aggrava la crisi energetica: centinaia in piazza a Santiago al grido di “corriente y comida” - "Corriente y comida”, elettricità e cibo. “Tenemos hambre”, abbiamo Fame. In centinaia sono scesi in piazza a Santiago de Cuba gridando queste frasi come forma di protesta contro la grave crisi ...repubblica

Bolognetti (Radicali Lucani): nuovo sciopero della Fame. ‘’Cosa è accaduto in Basilicata’’ - Dalle ore 23.59 di lunedì 18 marzo darò corpo all’ennesima azione nonviolenta (sciopero della Fame) per chiedere che, in queste elezioni regionali lucane, si onori quel diritto a poter conoscere per ...lasiritide

Borrell: "Gaza era una prigione, oggi è il più grande cimitero a cielo aperto" - Di nuovo durissimo contro il governo israeliano l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Jospeh Borrell che poche ore prima, al Forum Umanitario Europeo aveva detto che "Israele usa la Fame ...tg.la7