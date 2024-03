Fallout director says it's a 'fool's errand' to please fans - Jonathan Nolan is instead focusing on making the show that he wants to make and hoping fans come along for the ride.gamereactor.eu

Fallout, Jonathan Nolan: "Cercare di compiacere i fan del videogame è un'impresa folle" - Il regista e produttore esecutivo della serie Prime Video Fallout, Jonathan Nolan, ha commentato le critiche ricevute dai fan duri e puri del videogame da cui lo show è tratto. Come riportato da T3, ...movieplayer

Il director di Fallout dice che è una "missione da pazzi" accontentare i fan - I fan dei giochi possono essere un gruppo volatile, ma lo stesso vale per gli amanti di qualsiasi mezzo, in realtà. Dai un'occhiata a qualsiasi adattamento di un prodotto amato che sembra fare il dito ...msn