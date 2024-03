F1 | prove libere GP Australia 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Formula 1 continua il proprio campionato in terrana. Dopo il Gran Premio del Bahrain e quello dell’Arabia Saudita, entrambi vinti dalla Red Bull, che ha conquistato due doppiette capitanate da Max Verstappen, il Circus esplora il continente oceanico. Sul circuito di Melbourne si prepara ad andare in scena uno degli appuntamenti tradizionali della Formula 1, una volta anche Gran Premio di apertura. Sarà gara di casa per due piloti in griglia: Oscar Piastri, del box McLaren e Daniel Ricciardo, alla guida della neonata Visa CashApp Racing Bulls. Il fine settimana si svolgerà nel primo pomeriggiono, il che porterà i tifosi italiani a puntare la sveglia nel bel mezzo della notte per seguire le. Il fine settimana torna alla sua tradizionalezione, con il Gran ...