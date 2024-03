F1 | Max Verstappen | serpeggia malcontento | soffoca lo spettacolo?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Da almeno due stagioni, la musica all’interno della Formula 1 non cambia mai. Un solo protagonista, un solo leader, un unico pilota super favorito per la vittoria del titolo mondiale che, puntualmente, si riflette anche sulla classifica dedicata ai Costruttori. La superiorità della Red Bull è ben nota a tutti e questo inizio di Mondiale 2024 ha certificato, nuovamente, come questa annata sarà (ancora) ad appannaggio del team austriaco che ha piazzato due doppiette consecutive in altrettanti appuntamenti ufficiali. Mercedes, Ferrari e McLaren non sembrano poter contrastare le vetture del Toro e Maxappare già indirizzato verso il suo quarto titolo di numero uno. Una situazione poco emozionante che potrebbe rendere la F1 davvero scontata e, soprattutto, noiosa da seguire. Questo scenario, però, non è condiviso da Alexander Albon, pilota attualmente sotto ...