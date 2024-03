F1 | GP Australia 2024 | programma | orari | tv | streaming La gara torna di domenica

(Di lunedì 18 marzo 2024) Da venerdì 22 a24 marzo il circuito di Albert Park ospiterà il fine settimana del Gran Premio d’, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo un weekend di pausa,protagonista dunque la categoria regina dell’automobilismo globale sulla pista cittadina non permanente di Melbourne per un round sicuramente interessante. Max Verstappen è l’uomo da battere, per quanto visto tra Sakhir e Jeddah, ma bisognerà capire il rendimento della Red Bull in un contesto sicuramente diverso rispetto ai primi due GP dell’anno. Vedremo se il Drink Team conserverà un buon margine specialmente insulla concorrenza, oppure se la Ferrari riuscirà a fare un passo avanti la(giornata di, dopo le prime due corse andate in scena ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Termina di poco lunga la risposta del l’australiano . 15-0 Ace, il nono del match per l’azzurro. 2-2 Gioco Vukic: l’azzurro non trova il campo con la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Gioco Berrettini: servizio al corpo e dritto a sventaglio vincente. 40-15 Ace! È il decimo della partita dell’italiano, che in quest’occasione ha ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 Altro errore di dritto del l’australiano , che questa volta spedisce lungo il colpo in uscita dal servizio. 15-15 Termina di poco largo il ... (oasport)

Australia-Asean: rafforzamento dell’architettura economica al centro della visione dei leader - le risorse umane e l’ambiente sono gli elementi principali del documento di visione dal titolo “Partner per la pace e la prosperità” adottato dai leader dell’Australia e dell’Associazione delle ...agenzianova

Epic Games contro Apple e Google in Australia - Riprende lo scontro tra Epic Games e Apple in Australia (il giudice esaminerà anche la denuncia contro Google), dopo la fine dei processi in USA.punto-informatico

Sei un viaggiatore goloso Ecco i festival culinari da non perdere nel 2024 - Alcune mete internazionali che ospitano festival dedicati alla cucina o che custodiscono ingredienti e ricette che le hanno rese celebri nel mondo. Da segnare in calendario per un anno dal sapore inco ...italiaatavola