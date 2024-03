Export armi | Banca Etica lancia la mobilitazione | “Basta favori ai mercanti”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “aidi”. È questo il nome che si è dato il coordinamento che vede, insieme a decine di organizzazioni della società civile,re unaper chiedere al Parlamento di non peggiorare i meccanismi di autorizzazione e controllo e i presidi di trasparenza sull’esportazione di armamenti previsti dalla legge 185 del 1990. Decine di organizzazioni chiedono di ripristinare il controllo del Parlamento sull’die sulle banche che fanno affari con tali operazioni Il Senato ha approvato in aula il 21 febbraio 2024 un disegno di legge di iniziativa governativa che cancella i meccanismi di trasparenza e controllo parlamentare sul commercio e le esportazioni di ...

Export mondiale di armi, boom di Francia (+47%) e Italia (+84%) - Una prima analisi dei dati rilevati dal Sipri di Stoccolma nel periodo 2018-2023. Conferma e aumenta il primato Usa, mentre la Francia balza al secondo posto della classifica globale. Crescita record ...cittanuova

Commercio di armi: raddoppia l'Export europeo - Roma Commercio di armi: raddoppia l'Export europeo Your browser does not support the audio element. Ascolta La Francia diventa il secondo esportatore al mondo, in ...informazione

Banca Etica lancia la mobilitazione “Basta favori ai mercanti di armi” - Decine di organizzazioni della società civile chiedono ai deputati di modificare il disegno di legge per ripristinare il controllo del Parlamento sull’Export di armi e sulle banche che fanno affari ...askanews