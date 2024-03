Eurostat | rallenta inflazione Eurozona

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 12.02 Il tasso diannuale dell' area Euro è del 2,6% a febbraio,in calo rispetto al 2,8% di gennaio. Lo rileva, confermando la stima preliminare.L'annua nell'Ue è scesa al 2,8% dal 3,1% di gennaio. I tassi più bassi sono stati registrati in Lettonia e Danimarca (allo 0,6%) e in Italia (0,8%). I tassi annuali più alti in Romania (7,1%), Croazia (4,8%) ed Estonia (4,4%). La spinta maggiore ai prezzi da servizi,alimentari,beni industriali,energia.