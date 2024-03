Europee | Zaia | io sono concentrato sulla mia Regione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Vicenza, 18 mar. (askanews) – Luca, candidato alle? “Io, non ho altro da aggiungere, e vi prego anche di non continuare con questa storia perché – avete visto – abbiamo 23 bacini in opera, ne vogliamo mettere a terra altri. Noi stiamo lavorando su altri fronti”. Così ha risposto Luca, presidente del Veneto, ai giornalisti che gli chiedevano di rispondere ad una proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, di fare “il difensore del Veneto” in Europa.era a Trissino, in provincia di Vicenza, per l’inaugurazione di un bacino di laminazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

