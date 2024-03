Europee | Fassina | “Su guerra ed economia i socialisti dicono le stesse cose del Ppe Poi si stupiscono che la gente non voti”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Ho letto il manifesto deieuropei e fa molto male. Poi siche lanon vada a votare. Ma se uno alle elezionideve scegliere tra il Pse e il Ppe, che sullae sull’le, o scelgono l’originale oppure non vanno a votare”. È la sferzante critica lanciata dall’ex deputato Stefanoaieuropei nel corso dell’assemblea “Un movimento per il socialismo” organizzata dalla rivista Critica Sociale e tenutasi a Roma. L’economista ricorda: “Oggi la questione fondamentale è la: o stai con Macron o stai con Papa Francesco, perché o c’è l’escalation o il negoziato. E ieuropei ...

Lo psicodramma lucano, il killer del campo largo, il rischio contagio e il giallo primarie Pd - Piero Marrese è il candidato ufficiale di Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Socialisti ... E non perchè lo dicano Calenda, Renzi, ieri anche Fassino e lo sussurri l’area Bonaccini in massa ...notizie.tiscali

Basilicata, Lacerenza lascia e Chiorazzo si (ri)candida. In Piemonte no del M5S al Pd su su Pentenero - Domenico Lacerenza si è ritirato dalla corsa alla Regionali lucane del 21 e del 22 aprile. E a sorpresa in serata, dopo aver sostenuto con Pd, M5S, Avs e +Europa Lacerenza - Angelo ...ilmessaggero

Sinistra storica e M5S, è tempo di contaminarsi - Sinistra (Commenti) Il consenso a fisarmonica dei 5 Stelle è un problema. Ma, dopo l’Abruzzo, il Pd al 20% concentrato nella rappresentanza dei settori sociali medio alti non può essere da solo la sol ...ilmanifesto