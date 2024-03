Europa-Regioni | 11 regioni nel mirino Ue per fogne Comuni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana: è più della metà delleitaliane a essere neldi Bruxelles per avere sul loro territorioche non hanno finora rispettato gli obblighi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane previsti dalla direttiva Ue. Lo apprende l'ANSA a Bruxelles, dove la scorsa settimana la Commissione europea ha deferito il Paese alla Corte di Giustizia dell'Ue per "mancanza di conformità" alle norme osservata in ben 179 agglomerati urbani, ovverocon più di duemila abitanti. Bruxelles ha avviato l'iter di infrazione inviando a giugno 2018 a Roma la lettera di costituzione in mora, seguita da unparere motivato nel 2019. Nonostante "alcuni progressi" ...