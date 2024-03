Europa | il tour istituzionale ‘Giovani | Digitalizzazione | europee2024’ fa tappa nelle scuole campane

È un ciclo di ferro quello che attende Milan e Atalanta nelle prossime tre settimane fino alla sosta per le nazioni in programma nella penultima settimana di marzo. Cinque gare per i rossoneri in ... (sport.quotidiano)

MACERATA – Il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata accoglie studenti e professionisti in ambito economico e turistico per riattivare il turismo post disastro naturale. Si ... (webmagazine24)

Mercoledì 13 marzo a Roma tappa numero uno dell’atteso tour della migliore tribute band Floyd iana in Europa . Un concerto dedicato a ‘The Dark Side Of The Moon’ con esecuzione integrale, sorprese e ... (romadailynews)

Buongiorno: "Europa Ci proveremo fino all'ultimo. Che sogno la Nazionale" - Il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, è stato protagonista della tappa piemontese del Panini tour. Il canterano granata, infatti, ha partecipato all'evento organizzato in piazza Solferino, ...torinogranata

DANZA - Korper on tour, "Come neve" di Adriano Bolognino al Teatro Nuovo di Napoli e al Teatro Pasolini di Salerno, il 19 e il 20 marzo - BEHIND YOU (2022) creazione estratta da White Room è selezionato a MAS DANZA e vince premio del pubblico e tour alle Isole Canarie. Le sue creazioni vanno in scena in contesti nazionali ed ...napolimagazine

TORINO - Buongiorno: "Per l'Europa ci proveremo" - "Per l'Europa vogliamo provarci fino all'ultimo, daremo tutto per cercare di raggiungerla": il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, ribadisce gli obiettivi della squadra a nove giornate dalla ...napolimagazine