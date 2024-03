Eurolega | la Virtus Bologna va a Kaunas per lanciare l’attacco alla zona playoff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo una grande partenza, laSegafredosi ritrova a dover combattere per un posto neinel finale di stagione regolare di. Le ultime due sconfitte con Olympiakos e Real Madrid hanno fatto scendere la squadra di Luca Banchi al settimo posto, che varrebbe il play-in in partita diretta contro l’ottava. La classifica però rimane cortissima e le Vu Nere vorranno provare a riprendere la loro marcia con lo Zalgiris. I lituani sono al momento quindicesimi in classifica con undici vittorie e diciotto sconfitte, ma sono salite di tono rispetto ad inizio stagione. Soprattutto grazie all’arrivo in panchina di coach Andrea Trinchieri, salito in sella a stagione in corso e che ha ridato nuova linfasquadra, portandola anche ad avere un record personale ...