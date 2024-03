Euphoria 3 sta per aprire i set di una stagione che sarà come un “film noir”

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Con un gruppo di giovani star sempre più popolari, un creatore iconoclastaSam Levinson e riprese estenuanti,è una serie particolarmente impegnativa da realizzare. Per questo il successo della HBO, che ha reso famosi attoriSydney Sweeney e Jacob Elordi e ha segnato la consacrazione di Zendaya a diva, non ha ancora una data di uscita precisa per la sua terza. La seconda si è conclusa nel febbraio del 2022 e da allora non c'è stata molta chiarezza su quando il polarizzante teen drama tornerà e su quale potrebbe essere la sua possibile futura trama.3 non ha ancora una data di uscita ed è ancora abbastanza avvolta nel mistero… però, il set sta per riIn un evento in cui ha fatto il punto sulle uscite HBO, il capo dell'emittente, Casey Bloys, a ...