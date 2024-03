Eugenio in Via di Gioia | il nuovo singolo è Portami | l’esperimento del video

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) In presave, ildegliin Via diche propongono un altro esperimento per la realizzazione del, ecco di cosa si tratta Gliin Via di, che tutti conoscono per la loro imprevedibile creatività e il desiderio di aprirsi sempre a nuove sfide per veicolare la loro musica, anche per il lancio del prossimoinedito, si sono inventati un esperimento che ribalta i canoni della comunicazione, un’esperienza alternativa che, come è sempre successo, racconta qualcosa di loro e al contempo raccontare qualcosa di noi, di una società travolta da relazioni effimere. Da sempre in direzione ostinata e contraria, proseguono così il loro viaggio personale e artistico con ...