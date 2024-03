Euforia in casa Roma | Lazio alla scoperta di Tudor

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo l'ultima giornata di campionato che le ha viste entrambe vincenti,sono già con la testa al derby in programma il 7 aprile. Rispetto all'ultima stracittadina del 10 gennaio entrambe le squadre hanno cambiato allenatore. E dopo essersi incontrati varie volte da giocatori, per De Rossi esarà la prima sfida da allenatori. Il punto con Lorenzo Pes e Luigi Salomone.

SASSARI, MARKOVIC: PLAYOFF PENSIAMO A TRENTO - Euforia in casa Sassari dopo il grande successo con Brescia. Così coach Markovic: “Gara incredibile, veramente pazzesca. Una sfida dove ...sportmediaset.mediaset

Juve, dalla crisi alla rivoluzione: Allegri pensa alla Premier - I bianconeri scivolano in classifica e mettono a rischio anche la zona Champions. Il tecnico è nervoso e il suo vate Galeone gli consiglia un'esperienza ...sportmediaset.mediaset

Fini e la casa di Montecarlo: la Procura chiede 8 anni per l'ex presidente della Camera - La Procura di Roma ha chiesto otto anni per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini e 9 per la compagna, Elisabetta Tulliani. Entrambi sono imputati nel processo in cui devono rispondere ...stream24.ilsole24ore