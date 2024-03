Estudiantes-Boca Juniors | malore improvviso in campo | giocatori in lacrime | VIDEO

(Di lunedì 18 marzo 2024) Momenti di grande paura durante la partita tra, valida per la Coppa d’argentina. Ilche ha colpito Javier Altamirano, centrocampista dell’, ha portato alla sospensione dell’incontro. Il 24enne è crollato sul terreno di gioco, in preda a spasmi facciali, dopo 27 minuti dall’inizio della partita. La stampa locale ha riferito che Altamirano era stabile e cosciente quando è stato ricoverato d’urgenza all’Istituto medico platense, dove è rimasto sotto osservazione per sottoporsi oggi a nuovi esami. Santiago Ascacíbar ed Enzo Pérez, anche loro centrocampisti dell’, avevano subito notato la delicata situazione del loro compagno di squadra, che aveva iniziato ad avere convulsioni sul terreno di gioco. Dalle immagini mostrate in tv si può ...

