Esonero Liverani | manca solo l’ufficialità | ecco chi lo sostituisce

(Di lunedì 18 marzo 2024), si attende il comunicato della Salernitana: terzo cambio di panchina per i campani ultimi in campionato La Salernitana ha deciso per l’di Fabio. Il tecnico dice addio ai granata dopo appena cinque partita. Si tratta del terzo cambio in panchina per il club da inizio stagione. Mentre si attende il comunicato, iniziano a circolare i nomi per il successore. Non è da escludere un ritorno di Inzaghi, scelta favorita da Iervolino, ma che non trova l’accordo di Sabatini. Intanto, come riportato da calciomercato.com, salgono le quote di Colantuono come traghettatore.