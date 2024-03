Esonerato Liverani | la Salernitana a Colantuono

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 marzo 2024) Non c’è pace allache sceglie il quarto allenatore della stagione., che lascia la panchina dopo cinque giornate e un solo punto conquistato, la scelta è ricaduta su Stefano, attuale responsabile del settore giovanile, per cercare di rendere dignitosa una retrocessione ormai quasi matematica.: PRONTOIn attesa dell’ufficialità, laha deciso di dare il benservito a Fabio, protagonista di un rendimento disastroso, scegliendo una soluzione interna per chiudere nel migliore dei modi le ultime nove giornate di campionato. La salvezza, infatti, distante undici punti, è da ritenersi un miraggio. Salvo sorprese, infatti, toccherà a Stefano ...