Entra in ospedale vestita da infermiera per rubare l’oro ai pazienti | bloccata una 41enne di Roma

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 –indaperoro e gioielli ai. Una donnana di 41 anni è stata arrestata ieri sera all’Santo Spirito, nel centro della Capitale. Agghindata di tutto punto – con tanto di camice, scarpe e cuffietta d’ordinanza – la fintaera riuscita a intrufolarsi in reparto e a convincere una paziente anziana a farsi consegnare gli oggetti preziosi dicendole che li avrebbe consegnati al marito che la aspettava all'esterno del nosocomio. Medici e infermieri al lavoro senza sosta nel reparto di terapia intensiva passato da 5 a 17 letti per curare icovid all'di Vizzolo Predabissi, 24 ...

Papa Francesco , a bordo una 500 bianca ma in forma riservata, subito dopo l'udienza generale di questa mattina che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senza leggere il... (leggo)

Olbia dice addio a Romina Spanu in Bazzu - Il funerale avrà luogo Martedì 19 Marzo alle ore 11:00, nella Basilica di San Simplicio, partendo dell'ospedale Giovanni Paolo II. Dopo il rito funevre si proseguirà per il tempio crematorio. Sassari.olbia

I numeri (in crescita) dell'Ast Macerata: "Garantire servizi e prestazioni più vicini ai cittadini" - I risultati dell’attività svolta nel 2023 dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata sono stati illustrati in Regione, a Palazzo Raffaello, dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquarol ...viveremacerata

Gabriella Labate: “Ho avuto una malattia rara, all’improvviso mi sono trovata ricoverata d’urgenza” - "Ho trascorso un lungo periodo in ospedale, è stata una lunga ripresa ... È nato nell’utero e poi è Entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche è salito in tutti i vasi sanguigni, fino al cuore.fanpage