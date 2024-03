Entra di notte dal balcone | messo in fuga da un cliente Preso il ladro dell’albergo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilacrobata è arrivato dal: ha cercato dire nelle stanze, riuscendoci pure in un caso e svegliando l’inquilino della camera, che è riuscito a metterlo inurlando. La movimentatain un hotel di viale Famagosta, non lontano dalla fermata della metropolitana, si è conclusa con l’arresto del, un ventiquattrenne di origine algerina irregolare e con precedenti di polizia. Attorno alle 4.30 dellascorsa, la receptionist della struttura ricettiva ha chiamato la cle operativa della Questura per riferire che alcuni ospiti avevano segnalato strani rumori all’esterno delle loro camere, come se qualcuno stesse provando ad alzare di forza le tapparelle perre dal ...

