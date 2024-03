Ennesimo sbarco ad Ancona | nave Ong con 304 migranti Un terzo rimandato in Puglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Un tempo da lupi ha accolto i 336salvati in diverse operazioni nel Mediterraneo sbarcati oggi pomeriggio ad. La Ocean Viking ha attraccato alla banchina 19 dello scalo dorico alle 17,22 e le operazioni a bordo, in particolare le visite mediche, sono andate avanti fino a sera; poi il trasferimento per le identificazioni al PalaIndoor, la struttura sportiva dove in mattinata si era allenato anche il campione olimpico Gian Marco Tamberi, e poi, dopo un pasto frugale, la partenza per le rispettive destinazioni regionali. Un viaggio infinito. "Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere", recitava un celebre film. E come un film è stata l’odissea di donne, uomini e minori stremati, a un passo dalla morte e poi messi in sicurezza dallagestita dalla ong ...