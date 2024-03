Endless Love | anticipazioni turche | Ozam “folgorato” da Zeynep

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 18 marzo 2024) Cosa accadrà nella nuova serie turca? Leche arrivano dalla Turchia rivelano che nelle prossime puntate della soap assisteremo all‘incontro tra Ozan e. Il giovane resteràdalla sua bellezza, e la sorella di Kemal sarà lusingata dalle sue attenzioni. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.Turchia, l’incontro traLa sorella minore di Kemal sosterrà in provino per la televisione nelle prossime puntate. Il suo sogno di diventare attrice potrebbe presto trasformarsi in realtà, grazie anche all’aiuto di Nihan che – con le sue conoscenze – riuscirà a fissarle un appuntamento. L’ex fidanzata di ...