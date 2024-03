(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Bruttaper l’di, impegnato nella lotta salvezza. Il difensore azzurro Tyronne, uscito durante la gara di venerdì con il Bologna, ha riportato un brutto infortunio. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato "la lesione parziale del legamentoanteriore del ginocchio destro. Il calciatore, dopo esser stato sottoposto ad una prima valutazione specialistica per stabilire il percorso di recupero – si legge nella nota del club - ha iniziato i trattamenti del caso con lo staff sanitario azzurro". Si prospettano almeno 6 mesi di stop

Novità importanti sull’infortunio di Simone Bastoni . Il comunicato ufficiale del l’Empoli sulle condizioni del giocatore Brutte notizie per l’Empoli , oggi Simone Bastoni ha riscontrato una lesione ... (calcionews24)

Aurelio Andreazzoli , tecnico dell'Empoli, perde per infortunio Simone Bastoni . L'allenatore dovrà fare a meno di lui contro il Milan (pianetamilan)

tegola importante per l' Empoli in vista del match delle ore 18 contro l'Hellas. Secondo Sky Sport, infatti, il tecnico azzurro Aurelio... (calciomercato)

Empoli, tegola per mister Nicola. Rottura del crociato per Ebuehi - Empoli, 18 marzo 2024 – Brutta tegola per l’Empoli di Nicola, impegnato nella lotta salvezza. Il difensore azzurro Tyronne Ebuehi, uscito durante la gara di venerdì con il Bologna, ha riportato un ...lanazione

Calvario Kalulu, l’esito degli esami è impietoso: il Milan lo perde ancora - La mezz’ora scarsa con l’Empoli erano il preludio al ritorno da titolare contro il Verona, che si è però trasformato in un incubo. Il calvario del francese riparte, con la lieve distorsione al ...footballnews24

Roma-Sassuolo: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario. Out Dybala - Oggi allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Sassuolo per la ventinovesima giornata di Serie A. Da una parte gli occhi puntati sulla prossima Champions League, dall'altra sulla salvezza con ...ilmessaggero