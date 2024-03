Empoli ridotto a metà rispetto all’Inter | i convocati in nazionale

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’sarà il prossimo avversario dell’Inter in Serie A, il lunedì di Pasquetta alle 20.45. I toscani hanno ladeiinalla capolista. LE ASSENZE – Ieri sera, nel post partita di Inter-Napoli, Simone Inzaghi ha rivelato come perderà ben sedici giocatoridalle nazionali durante la sosta. Sono invece la, otto, quelli dell’prossimo avversario lunedì 1 aprile nel posticipo di Pasquetta della trentesima giornata di Serie A. Davide Nicola dovrà lavorare senza sette elementi della prima squadra più un Primavera aggregato. Bartosz Bereszynski e Sebastian Walukiewicz vanno con la Polonia per i play-off di qualificazione agli Europei, giovedì contro l’Estonia la semifinale e martedì 26 l’eventuale finale ...

MERCATO - Juventus, Rugani verso il rinnovo - L'avventura alla Juventus di Daniele Rugani è destinata a proseguire fino al 2026. Il rinnovo del difensore ex Empoli infatti, è ormai cosa fatta: il 29enne si è ridotto l'ingaggio per restare in bian ...napolimagazine

BOLOGNA - Thiago Motta: "L'Empoli sa cosa vuole, sarà una bella partita" - In vista della partita di campionato contro l’Empoli, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con i toscani. Le sue dichiarazioni: La forza del ...napolimagazine