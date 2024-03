Empoli | lesione parziale del legamento crociato anteriore per Ebuehi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tegola per l’di Davide Nicola, che perde Tyronnedeldel ginocchio destro, questo l’esito degli esami dopo l’infortunio patito contro il Bologna. Il calciatore, dopo esser stato sottoposto ad una prima valutazione specialistica per stabilire il percorso di recupero, ha iniziato i trattamenti del caso con lo staff sanitario dell’. Nei prossimi giorni si capirà se e quando sarà sottoposto a intervento chirurgico. SportFace.

