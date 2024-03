Emis Killa – esce l’8 marzo il nuovo singolo “Butterfly” feat Simba la Rue

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo un 2023 ricco di musica,torna sulla scena con il suo primodel 2024: ““, ilbranoLa Rue da venerdì 8è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Per “ha scelto di collaborare conLa Rue, uno dei rapper protagonisti della scena contemporanea italiana e tra i nuovi talenti che più si sono fatti notare negli ultimi anni. Il brano rispecchia l’identità di entrambi gli artisti, mettendo insieme l’immaginario di due elementi opposti e conviventi nell’animo umano: la forza e la fragilità, che caratterizzano la vita dei protagonisti, così come sono raffigurati metaforicamente anche nell’artwork del ...

Grignani, ecco il Joker del rock: "Bipolare No, un quadrilatero" - Intervista al cantautore che il 30 marzo sarà in concerto al Mamamia di Senigallia "Non mi considero un romantico, piuttosto un esistenzialista. Non riesco a essere melenso".msn

"Balordo", nel nuovo disco di Sacky i feat con Emis Killa, Luchè e non solo - L'artista è passato a trovarci a 105 Mi Casa a una settimana dall'uscita del nuovo disco anticipato dai singoli “Kayros” e “Los Diablos” feat. Artie 5ive e 167 Gang, un anno l’EP “Quello Vero”..105

Rose Villain dietro solo a Ariana Grande: Radio Sakura è tra gli album più ascoltati all’esordio - Rose Villain ha esordito in seconda posizione nella Top Album Debut Global di Spotify, alle spalle solo di Ariana Grande ...fanpage