Elon Musk | Faccio uso di Ketamina

Elon Musk continua a stupire, questa volta con una dichiarazione che riguarda l’uso di ketamina , un farmaco anestetico che se assunto a dosaggi inferiori rispetto a quelli necessari per l'anestesia ... (today)

Elon Musk ha confermato di fare uso di ketamina, un usato in anestesia, ma anche, a dosaggi, inferiori come sostanza psichedelica utile per combattere stati depressivi. «È vero, la assumo, sotto ... (open.online)